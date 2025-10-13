«Реал» сомневается в кандидатуре Мак Аллистера, приоритет отдаётся Энцо и Уортону — DC

Мадридский «Реал», проявляющий интерес к 26-летнему полузащитнику «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру, начал сомневаться в его кандидатуре после «слабого старта» игрока в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, на текущий момент «сливочные» оценивают более высоко Адама Уортона («Кристал Пэлас»), Энцо Фернандеса («Челси») и Киса Смита («Аз Алкмар»).

Кроме того, препятствием к потенциальному переходу Мак Аллистера в «Королевский клуб» является его стоимость, поскольку мерсисайдцы оценивают действующего чемпиона мира в € 100 млн.

Подчёркивается, что «Реал» внимательно изучает всех полузащитников, выступающих в лучших лигах мира.

В нынешнем сезоне Мак Аллистер принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

