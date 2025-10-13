Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Балтики» Оффор: мы доставим на поле много проблем топ-клубам

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор заявил, что его команда является непростым соперником для сильнейших клубов России.

«Считаю, что уровень «Балтики» очень высокий. Даже в матчах с топ‑командами мы играли хорошо. Уверен, что сейчас они с нами больше не хотят пересекаться. Потому что знают: мы точно доставим им на поле много проблем», — сказал Оффор в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Балтика» с 20 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. За балтийцев Чинонсо выступает с лета 2025 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

