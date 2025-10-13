Мартинес: для меня Витинья — лучший полузащитник в мире
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о полузащитнике «ПСЖ» Витинье в преддверии матча отбора чемпионата мира – 2026 со сборной Венгрии.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Венгрия
«Для меня Витинья — лучший полузащитник в мире. Жоау Невеш, хоть и с другим профилем, тоже один из лучших. В Лиге чемпионов лучшим полузащитником, если судить по статистике, был Витинья», — приводит слова Мартинеса Footmercato.
14 октября сборной Португалии предстоит встреча с командой Венгрии на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.
После трёх проведённых игр сборная Португалии с девятью очками возглавляет группу F. Сборная Венгрии находится на второй строчке с четырьмя очками.
