Мартинес: для меня Витинья — лучший полузащитник в мире

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о полузащитнике «ПСЖ» Витинье в преддверии матча отбора чемпионата мира – 2026 со сборной Венгрии.

«Для меня Витинья — лучший полузащитник в мире. Жоау Невеш, хоть и с другим профилем, тоже один из лучших. В Лиге чемпионов лучшим полузащитником, если судить по статистике, был Витинья», — приводит слова Мартинеса Footmercato.

14 октября сборной Португалии предстоит встреча с командой Венгрии на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

После трёх проведённых игр сборная Португалии с девятью очками возглавляет группу F. Сборная Венгрии находится на второй строчке с четырьмя очками.