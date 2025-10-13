Агент Левандовского признал, что будущее 37-летнего игрока в «Барселоне» неопределённо

Агент Пини Захави, представляющий интересы 37-летнего форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, высказался о будущем своего клиента в каталонском клубе. Ранее СМИ сообщали, что «блауграна» не будет продлевать контракт с польским футболистом, заканчивающийся летом 2026 года.

«Контракт Левандовского с «Барселоной» истекает летом 2026 года, и никаких решений пока не принято. Мы должны подождать и посмотреть, что произойдёт в ближайшие дни.

Предложения от саудовских клубов? Нет, не было никаких официальных переговоров с командами из Саудовской Аравии. На текущий момент предложений нет», — приводит слова Захави Sport.es со ссылкой на 365Scores.

Левандовски играет за «Барселону» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

