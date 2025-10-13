Скидки
Футбол Новости

Один из игроков Кабо-Верде попал в сборную после сообщения в соцсетях — Sky Sports

Один из игроков Кабо-Верде попал в сборную после сообщения в соцсетях — Sky Sports
Защитник сборной Кабо-Верде Пико Лопес попал в национальную команду этой страны благодаря забавному случаю.

Как сообщает Sky Sports, у выступающего за ирландский «Шэмрок Роверс» футболиста ирландские корни — его мать из Ирландии, а отец — из Кабо-Верде. В 2019 году ему в соцсетях написал менеджер сборной Кабо-Верде и предложил выступать за команду. Однако Лопес не владел португальским языком и проигнорировал сообщение, приняв его за спам. И лишь после того, как сообщение было продублировано ему на английском языке, Пико принял данное предложение, став сегодня, 13 октября, одним из тех футболистов, которые вывели сборную Кабо-Верде на чемпионат мира впервые в её истории после победы в африканском отборе над Эсватини (3:0).

«Это сбывшаяся мечта, и я буду рассказывать об этом всем до конца своих дней!» — заявил 33-летний Лопес.

Отметим, что Кабо-Верде стало одной из двух самых малонаселённых стран-участниц в истории чемпионатов мира – меньше численность населения была только у Исландии в 2018-м.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.

