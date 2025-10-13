Пике: ДНК «Реала» — это жаловаться, когда не может сжульничать

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике обсудил с экс-футболистом мадридского «Реала» Марсело Суперкубок Испании 2017 года, где «сливочные» по результатам двух игр победили сине-гранатовых со счётом 5:1.

В первой встрече красную карточку получил бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду. На 80-й минуте португалец был предупреждён за снятую футболку после забитого мяча. Через две минуты Роналду был удалён за симуляцию после падения в штрафной. Затем нападающий толкнул судью встречи и позже был отстранён на пять игр.

Марсело: На Криштиану был явный пенальти. Он получил жёлтую карточку, а затем его удалили за то, что он толкнул судью.

Пике: Ему дали жёлтую за толчок судьи, однако это должна была быть красная, а он ещё и начал жаловаться. Это чистая красная карточка, потрясающе! Они жалуются, когда не могут сжульничать — это ДНК «Реала», — сказал Пике в эфире YouTube-канала Plex.

