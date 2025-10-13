Скидки
Пике: ДНК «Реала» — это жаловаться, когда не может сжульничать

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике обсудил с экс-футболистом мадридского «Реала» Марсело Суперкубок Испании 2017 года, где «сливочные» по результатам двух игр победили сине-гранатовых со счётом 5:1.

Суперкубок Испании . Финал. 1-й матч
13 августа 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Пике – 50'     1:1 Месси – 77'     1:2 Роналду – 80'     1:3 Асенсио – 90'    
Удаления: нет / Роналду – 82'
Суперкубок Испании . Финал. 2-й матч
17 августа 2017, четверг. 00:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Асенсио – 4'     2:0 Бензема – 39'    

В первой встрече красную карточку получил бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду. На 80-й минуте португалец был предупреждён за снятую футболку после забитого мяча. Через две минуты Роналду был удалён за симуляцию после падения в штрафной. Затем нападающий толкнул судью встречи и позже был отстранён на пять игр.

Марсело: На Криштиану был явный пенальти. Он получил жёлтую карточку, а затем его удалили за то, что он толкнул судью.

Пике: Ему дали жёлтую за толчок судьи, однако это должна была быть красная, а он ещё и начал жаловаться. Это чистая красная карточка, потрясающе! Они жалуются, когда не могут сжульничать — это ДНК «Реала», — сказал Пике в эфире YouTube-канала Plex.

Илия Топурия обыграл Жерара Пике в EA Sports FC со счётом 7:4

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

