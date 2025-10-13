Пике: ДНК «Реала» — это жаловаться, когда не может сжульничать

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике обсудил с экс-футболистом мадридского «Реала» Марсело Суперкубок Испании 2017 года, где «сливочные» по результатам двух игр победили сине-гранатовых со счётом 5:1.
В первой встрече красную карточку получил бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду. На 80-й минуте португалец был предупреждён за снятую футболку после забитого мяча. Через две минуты Роналду был удалён за симуляцию после падения в штрафной. Затем нападающий толкнул судью встречи и позже был отстранён на пять игр.
Марсело: На Криштиану был явный пенальти. Он получил жёлтую карточку, а затем его удалили за то, что он толкнул судью.
Пике: Ему дали жёлтую за толчок судьи, однако это должна была быть красная, а он ещё и начал жаловаться. Это чистая красная карточка, потрясающе! Они жалуются, когда не могут сжульничать — это ДНК «Реала», — сказал Пике в эфире YouTube-канала Plex.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
- 13 октября 2025
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:26
-
23:19
-
23:13
-
23:11
-
23:06
-
22:57
-
22:55
-
22:51
-
22:50
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:26
-
22:25
-
22:10
-
22:10
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:47
-
21:37
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:22
-
21:11
-
21:04