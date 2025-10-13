Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис де ла Фуэнте — о Торресе: никакой травмы нет

Луис де ла Фуэнте — о Торресе: никакой травмы нет
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о состоянии здоровья вингера «Барселоны» Феррана Торреса в преддверии матча отбора чемпионата мира – 2026 со сборной Болгарии.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никакой травмы нет, это просто дискомфорт. Нам нужны игроки, готовые на все 100%. Он не будет готов к завтрашнему дню, но к среде наверняка окажется в полном порядке», — приводит слова де ла Фуэнте Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

14 октября сборной Испании предстоит встреча с командой Болгарии на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде.

После трёх проведённых игр сборная Испании с девятью очками возглавляет группу E. Сборная Болгарии находится на последнем месте без набранных очков.

Материалы по теме
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: мы должны стать ещё лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android