Луис де ла Фуэнте — о Торресе: никакой травмы нет

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о состоянии здоровья вингера «Барселоны» Феррана Торреса в преддверии матча отбора чемпионата мира – 2026 со сборной Болгарии.

«Никакой травмы нет, это просто дискомфорт. Нам нужны игроки, готовые на все 100%. Он не будет готов к завтрашнему дню, но к среде наверняка окажется в полном порядке», — приводит слова де ла Фуэнте Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

14 октября сборной Испании предстоит встреча с командой Болгарии на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде.

После трёх проведённых игр сборная Испании с девятью очками возглавляет группу E. Сборная Болгарии находится на последнем месте без набранных очков.