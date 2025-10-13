Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ник Вольтемаде забил свой первый гол за взрослую сборную Германии

Ник Вольтемаде забил свой первый гол за взрослую сборную Германии
Комментарии

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде забил свою дебютный гол за взрослую сборную Германии. Это произошло в матче с командой Северной Ирландии (на данный момент счёт 1:0 в пользу бундестим) в рамках 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 1
Германия
0:1 Вольтемаде – 31'    

Таким образом, у Вольтемаде четыре гола в пяти последних встречах за клуб и сборную. Прошлым летом Ник перешёл из «Штутгарта» в «Ньюкасл Юнайтед» за € 85+5 млн. В 10 матчах нынешнего клубного сезона нападающий забил пять мячей.

В своих следующих встречах отбора на чемпионат мира сборная Германии 14 ноября сыграет в гостях с Люксембургом, а 17 ноября она примет на своём поле Словакию.

Материалы по теме
Издание Bild поставило мужскую сборную Германии по баскетболу выше, чем команду по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android