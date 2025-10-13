Ник Вольтемаде забил свой первый гол за взрослую сборную Германии

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде забил свою дебютный гол за взрослую сборную Германии. Это произошло в матче с командой Северной Ирландии (на данный момент счёт 1:0 в пользу бундестим) в рамках 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Таким образом, у Вольтемаде четыре гола в пяти последних встречах за клуб и сборную. Прошлым летом Ник перешёл из «Штутгарта» в «Ньюкасл Юнайтед» за € 85+5 млн. В 10 матчах нынешнего клубного сезона нападающий забил пять мячей.

В своих следующих встречах отбора на чемпионат мира сборная Германии 14 ноября сыграет в гостях с Люксембургом, а 17 ноября она примет на своём поле Словакию.