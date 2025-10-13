Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэльс — Бельгия, результат матча 13 октября 2025, счет 2:4, 8-й тур квалификации к ЧМ-2026

Дубль Де Брёйне помог сборной Бельгии победить Уэльс в матче квалификации к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Уэльса и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Кардифф Сити». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Матч можно было посмотреть здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 8-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 4
Бельгия
1:0 Родон – 8'     1:1 Де Брёйне – 18'     1:2 Мёнье – 24'     1:3 Де Брёйне – 76'     2:3 Бродхед – 89'     2:4 Троссард – 90'    

В начале игры счёт открыл защитник сборной Уэльса Джо Родон. На 18-й минуте полузащитник гостей Кевин Де Брёйне восстановил равновесие, забив с пенальти. На 24-й минуте защитник Тома Мёнье вывел сборную Бельгии вперёд. На 76-й минуте Де Брёйне реализовал 11-метровый удар и оформил дубль. На 89-й минуте нападающий Натан Бродхед сократил отставание Уэльса. На 90-й минуте вингер Леандро Троссард забил четвёртый мяч «красных дьяволов» во встрече.

В следующем туре квалификации сборная Уэльса встретится с Лихтенштейном (15 ноября), а Бельгия сыграет с Казахстаном (15 ноября).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Матич — о Де Брёйне: он фантастический игрок, его трудно остановить

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android