Дубль Де Брёйне помог сборной Бельгии победить Уэльс в матче квалификации к ЧМ-2026

Завершился матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Уэльса и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Кардифф Сити». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Матч можно было посмотреть здесь: Прямые трансляции спорта

В начале игры счёт открыл защитник сборной Уэльса Джо Родон. На 18-й минуте полузащитник гостей Кевин Де Брёйне восстановил равновесие, забив с пенальти. На 24-й минуте защитник Тома Мёнье вывел сборную Бельгии вперёд. На 76-й минуте Де Брёйне реализовал 11-метровый удар и оформил дубль. На 89-й минуте нападающий Натан Бродхед сократил отставание Уэльса. На 90-й минуте вингер Леандро Троссард забил четвёртый мяч «красных дьяволов» во встрече.

В следующем туре квалификации сборная Уэльса встретится с Лихтенштейном (15 ноября), а Бельгия сыграет с Казахстаном (15 ноября).

Лучший бомбардир в мировом футболе: