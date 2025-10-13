Во время матча Уэльса и Бельгии на газон стадиона в Кардиффе выбежала крыса

В эти минуты в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Кардифф Сити» проходит матч отбора на чемпионат мира — 2026, в котором встречаются сборные Уэльса и Бельгии. На 66-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу гостей на поле была замечена крыса.

Момент появления грызуна на газоне стадиона запечатлели телекамеры.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент в матче идёт 90-я минута, счёт 4:2 в пользу сборной Бельгии. У гостей дублем отметился Кевин Де Брёйне, забив оба мяча с пенальти. Ещё по одному голу у бельгийцев записали на свой счёт Тома Мёнье и Леандро Троссард. У хозяев голы на счету Джо Родона и Натана Бродхеда.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.