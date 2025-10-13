Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Во время матча Уэльса и Бельгии на газон стадиона в Кардиффе выбежала крыса

В эти минуты в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Кардифф Сити» проходит матч отбора на чемпионат мира — 2026, в котором встречаются сборные Уэльса и Бельгии. На 66-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу гостей на поле была замечена крыса.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 8-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Уэльс
2-й тайм
2 : 4
Бельгия
1:0 Родон – 8'     1:1 Де Брёйне – 18'     1:2 Мёнье – 24'     1:3 Де Брёйне – 76'     2:3 Бродхед – 89'     2:4 Троссард – 90'    

Момент появления грызуна на газоне стадиона запечатлели телекамеры.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент в матче идёт 90-я минута, счёт 4:2 в пользу сборной Бельгии. У гостей дублем отметился Кевин Де Брёйне, забив оба мяча с пенальти. Ещё по одному голу у бельгийцев записали на свой счёт Тома Мёнье и Леандро Троссард. У хозяев голы на счету Джо Родона и Натана Бродхеда.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.

