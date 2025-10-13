Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть Исландию в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Исландии и Франции. Игра проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд из Израиля. Матч закончился со счётом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Виктор Паульссон и нападающий Кристиан Хлинссон. За сборную Франции отличились нападающие Кристофер Нкунку и Жан-Филипп Матета.

В этой игре не принимал участие капитан «трёхцветных» Килиан Мбаппе, получивший повреждение.

В прошлом туре группы D сборная Исландии дома уступила команде Украины со счётом 3:5, Франция дома разгромила Азербайджан — 3:0.

