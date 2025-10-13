Скидки
Исландия — Франция, результат матча 13 октября 2025, счет 2:2, 4-й тур квалификации к ЧМ-2026

Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть Исландию в матче отбора к ЧМ-2026
Завершился матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Исландии и Франции. Игра проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд из Израиля. Матч закончился со счётом 2:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
2 : 2
Франция
1:0 Паульссон – 39'     1:1 Нкунку – 63'     1:2 Матета – 68'     2:2 Хлинссон – 70'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Виктор Паульссон и нападающий Кристиан Хлинссон. За сборную Франции отличились нападающие Кристофер Нкунку и Жан-Филипп Матета.

В этой игре не принимал участие капитан «трёхцветных» Килиан Мбаппе, получивший повреждение.

В прошлом туре группы D сборная Исландии дома уступила команде Украины со счётом 3:5, Франция дома разгромила Азербайджан — 3:0.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
