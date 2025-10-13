Сборные Швейцарии и Словении сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Завершился матч 4-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Словении и Швейцарии. Игра состоялась на стадионе «Стожице» (Любляна, Словения). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами и за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот.

После этой игры сборная Швейцарии располагается на первом месте в турнирной таблице отборочной группы B, имея в своём активе 10 очков. Словения с тремя набранными очками находится на третьей строчке.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.