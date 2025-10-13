Скидки
Диатта — о своей роли в «Монако»: считаю, что заслуживаю много игрового времени

26-летний сенегальский нападающий «Монако» Крепен Диатта высказался о своём положении в клубе.

«Многие думают, что клуб отстранил меня, но это не так. Просто в предсезонке были разговоры. Я амбициозен и считаю, что заслуживаю много игрового времени. Либо я буду много играть, либо буду искать что-то другое. Именно это я и объяснил руководству. Сейчас между мной и клубом нет никаких проблем», — приводит слова Диатта Get French Football News.

В последние месяцы Диатта испытывал трудности с игровым временем в «Монако». С учётом обилия вариантов для атаки, доступных клубу, его чаще использовали в качестве запасного флангового защитника. Однако и там он сталкивался с конкуренцией.

