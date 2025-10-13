Скидки
Сборная Швеции с Исаком в составе неожиданно проиграла дома Косову в отборе на ЧМ-2026

В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Уллеви» завершился матч отбора на чемпионат мира — 2026, в котором сборная Швеции неожиданно уступила команде Косова со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Косово
0:1 Аслани – 32'    

Единственный гол на 32-й минуте забил нападающий «Хоффенхайма» Фисник Аслани.

Отметим, что в составе шведской команды все 90 минут провёл на поле звёздный нападающий «Ливерпуля» Александер Исак, которому пару в атаке составил Виктор Дьёкереш из «Арсенала».

Сборная Швеции осталась с одним набранным очком после четырёх матчей отбора в группе B. «Тре Крунур» занимают последнее место. На счету Косова семь очков и второе место. Лидирует в квартете сборная Швейцарии с 10 очками. На третьей строчке расположилась Словения, набравшая три очка.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2026 (Европа)
Календарь отбора к ЧМ-2026 (Европа)
