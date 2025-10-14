Скидки
«Не разбираются в футболе». Гюндоган отреагировал на критику игры Вирца в «Ливерпуле»

Бывший полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган встал на защиту хавбека национальной команды и «Ливерпуля» Флориана Вирца, который подвергается критике из-за низкой результативности в клубе. Игрок перешёл в стан мерсисайдцев минувшим летом. В 10 матчах он сделал один ассист.

«Мне хотелось бы увидеть более глубокий анализ [игры Вирца], а не просто зацикливаться на голевых передачах. Тот, кто не видит выдающихся качеств Фло, на самом деле мало что понимает в футболе. Называть этот трансфер провалом уже сейчас является преувеличением.

Я уверен, что голы и результативные передачи придут очень скоро – если не в октябре, то в ноябре. Ни один игрок или человек в этом мире не может полностью абстрагироваться от такого количества шума. Это всегда сказывается на тебе.

Тем не менее верю, что Фло, если учитывать его огромный талант, пройдёт нынешний этап. Это также было бы чрезвычайно важно для сборной Германии. Лично у меня нет особых сомнений, вопрос времени», — приводит слова Гюндогана Bild.

