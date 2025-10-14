Скидки
Главная Футбол Новости

Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на чемпионат мира — 2026

Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Сборная Казахстана сыграла вничью с командой Северной Македонии (1:1) и лишилась шансов на отбор на чемпионат мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 8-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
1 : 1
Казахстан
0:1 Караман – 54'     1:1 Барди – 74'    

После семи матчей отборочного этапа Казахстан с семью очками находится на четвёртом месте из пяти в турнирной таблице группы J. Лидерами в ней являются Бельгия (14) и Северная Македония (13).

Во время квалификационного этапа сборная Казахстана уступила Уэльсу (1:3), одолела Лихтенштейн (2:0), потерпела поражения от Северной Македонии (0:1), Уэльса (0:1) и Бельгии (0:6), разгромила команду Лихтенштейна (4:0) и сыграла вничью с Северной Македонией (1:1). В заключительном матче отборочного цикла Казахстан 15 ноября примет на своём поле Бельгию.

