Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо поделился информацией о положении Майну в «Манчестер Юнайтед»

Романо поделился информацией о положении Майну в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну не создаёт напряжённую атмосферу в команде, несмотря на желание получать большее количество игрового времени. Воспитанник «красных дьяволов» продолжает тренироваться в полную силу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, существует вероятность, что 20-летний футболист захочет покинуть команду, если к открытию зимнего трансферного окна не начнёт чаще выходить на поле. Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим хочет, чтобы Майну остался в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Майну принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности англичанин провёл на поле 203 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Кобби Майну Подробнее
Материалы по теме
«Наполи» нацелился на аренду Кобби Майну из «МЮ» — La Gazzetta dello Sport

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android