Романо поделился информацией о положении Майну в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну не создаёт напряжённую атмосферу в команде, несмотря на желание получать большее количество игрового времени. Воспитанник «красных дьяволов» продолжает тренироваться в полную силу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, существует вероятность, что 20-летний футболист захочет покинуть команду, если к открытию зимнего трансферного окна не начнёт чаще выходить на поле. Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим хочет, чтобы Майну остался в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Майну принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности англичанин провёл на поле 203 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Сколько стоят молодые футболисты: