Нкунку — о матче с Исландией: мы не должны были пропускать первый гол

Комментарии

Полузащитник «Милана» и сборной Франции Кристофер Нкунку высказался после ничьей в матче отбора чемпионата мира – 2026 с Исландией (2:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
2 : 2
Франция
1:0 Паульссон – 39'     1:1 Нкунку – 63'     1:2 Матета – 68'     2:2 Хлинссон – 70'    

«Мы не должны были пропускать первый гол. Их блок оказался очень низким, но нам всё равно удалось забить дважды. Мы были невнимательны. Таков футбол. Мы не можем говорить о судьях. Мы сосредоточены на себе. Нам нужно было сохранять концентрацию после второго гола. К сожалению, такое случается», — приводит слова Нкунку TF1.

После четырёх проведённых игр сборная Франции с 10 очками возглавляет группу D. Сборная Исландии находится на третьей строчке с четырьмя очками.

Дешам ругался на игроков сборной Франции в перерыве матча с Азербайджаном
