Нкунку — о матче с Исландией: мы не должны были пропускать первый гол

Полузащитник «Милана» и сборной Франции Кристофер Нкунку высказался после ничьей в матче отбора чемпионата мира – 2026 с Исландией (2:2).

«Мы не должны были пропускать первый гол. Их блок оказался очень низким, но нам всё равно удалось забить дважды. Мы были невнимательны. Таков футбол. Мы не можем говорить о судьях. Мы сосредоточены на себе. Нам нужно было сохранять концентрацию после второго гола. К сожалению, такое случается», — приводит слова Нкунку TF1.

После четырёх проведённых игр сборная Франции с 10 очками возглавляет группу D. Сборная Исландии находится на третьей строчке с четырьмя очками.