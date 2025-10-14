Нкунку — о матче с Исландией: мы не должны были пропускать первый гол
Полузащитник «Милана» и сборной Франции Кристофер Нкунку высказался после ничьей в матче отбора чемпионата мира – 2026 с Исландией (2:2).
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
2 : 2
Франция
1:0 Паульссон – 39' 1:1 Нкунку – 63' 1:2 Матета – 68' 2:2 Хлинссон – 70'
«Мы не должны были пропускать первый гол. Их блок оказался очень низким, но нам всё равно удалось забить дважды. Мы были невнимательны. Таков футбол. Мы не можем говорить о судьях. Мы сосредоточены на себе. Нам нужно было сохранять концентрацию после второго гола. К сожалению, такое случается», — приводит слова Нкунку TF1.
После четырёх проведённых игр сборная Франции с 10 очками возглавляет группу D. Сборная Исландии находится на третьей строчке с четырьмя очками.
