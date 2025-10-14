Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам подверг критике игроков и судейство после ничьей сборной Франции в матче с Исландией

Дешам подверг критике игроков и судейство после ничьей сборной Франции в матче с Исландией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен действиями своих футболистов и судейством в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Исландией, закончившимся со счётом 2:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
2 : 2
Франция
1:0 Паульссон – 39'     1:1 Нкунку – 63'     1:2 Матета – 68'     2:2 Хлинссон – 70'    

«Что меня злит, так это то, как мы пропустили второй гол. Мы были слишком открыты, находились высоко, хотя только что забили. Команда занимала неправильное положение. Возможно, случилась небольшая потеря концентрации, но с нами не должно происходить подобного.

При первом голе [в ворота сборной Франции] нарушили правила на Коне. Видимо, иногда они [судьи], должно быть, спят. Этот мяч мог быть отменён», — приводит слова Дешама RMC Sport.

После четырёх туров квалификации «трёхцветные» набрали 10 очков и занимают первое место в группе D.

Материалы по теме
Дешам — о травме Мбаппе: в футболе есть контакты, и, к сожалению, у нас могут быть травмы
Материалы по теме
Сенсация вечера! Франция в отборе ЧМ столько ещё не пропускала, да и очки не теряла
Сенсация вечера! Франция в отборе ЧМ столько ещё не пропускала, да и очки не теряла

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android