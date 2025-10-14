Дешам подверг критике игроков и судейство после ничьей сборной Франции в матче с Исландией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен действиями своих футболистов и судейством в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Исландией, закончившимся со счётом 2:2.

«Что меня злит, так это то, как мы пропустили второй гол. Мы были слишком открыты, находились высоко, хотя только что забили. Команда занимала неправильное положение. Возможно, случилась небольшая потеря концентрации, но с нами не должно происходить подобного.

При первом голе [в ворота сборной Франции] нарушили правила на Коне. Видимо, иногда они [судьи], должно быть, спят. Этот мяч мог быть отменён», — приводит слова Дешама RMC Sport.

После четырёх туров квалификации «трёхцветные» набрали 10 очков и занимают первое место в группе D.

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: