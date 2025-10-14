Скидки
Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 13 октября, календарь, таблица

В понедельник, 13 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 13 октября:

Уэльс — Бельгия — 2:4;
Северная Македония — Казахстан — 1:1;
Швеция — Косово — 0:1;
Словения — Швейцария — 0:0;
Северная Ирландия — Германия — 0:1;
Словакия — Люксембург — 2:0;
Украина — Азербайджан — 2:1;
Исландия — Франция — 2:2.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Даты проведения главного турнира среди сборных — с 11 июня по 19 июля.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на чемпионат мира — 2026
