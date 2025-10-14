Вольтемаде: для меня было очень важно забить свой первый гол за сборную
Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде высказался о своём первом забитом мяче за сборную Германии.
«Для меня было очень важно забить свой первый гол за сборную сегодня. На самом деле, очень хорошо, что я забил его плечом. Мы заработали три очка, и я счастлив. Здесь тяжёлая атмосфера, поэтому победа не является чем-то само собой разумеющимся. Мы много работаем над различными вариантами стандартных положений — я рад, что сегодня всё получилось», — приводит слова Вольтемаде официальный аккаунт «Баварии» в социальной сети Х.
ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 1
Германия
0:1 Вольтемаде – 31'
Сборная Германии победила команду Северной Ирландии со счётом 1:0 в рамках 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
