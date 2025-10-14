Вольтемаде: для меня было очень важно забить свой первый гол за сборную

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде высказался о своём первом забитом мяче за сборную Германии.

«Для меня было очень важно забить свой первый гол за сборную сегодня. На самом деле, очень хорошо, что я забил его плечом. Мы заработали три очка, и я счастлив. Здесь тяжёлая атмосфера, поэтому победа не является чем-то само собой разумеющимся. Мы много работаем над различными вариантами стандартных положений — я рад, что сегодня всё получилось», — приводит слова Вольтемаде официальный аккаунт «Баварии» в социальной сети Х.

Сборная Германии победила команду Северной Ирландии со счётом 1:0 в рамках 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.