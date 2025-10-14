Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» сделал запрос по защитнику «Крузейро», оценивающемуся не ниже € 10 млн — Globo

«Зенит» сделал запрос по защитнику «Крузейро», оценивающемуся не ниже € 10 млн — Globo
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» сделал запрос в отношении 22-летнего левого защитника «Крузейро» Кайки. Интерес к бразильскому футболисту также проявляют другие европейские команды. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, клуб из Белу-Оризонти не продаст Кайки дешевле € 10 млн. При этом ожидается, что сделка по потенциальной продаже игрока будет заключена на значительно бо́льшую сумму.

Подчёркивается, что защитник находится в сфере внимания главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

Кайки выступает в составе взрослой команды «Крузейро» с января 2023 года. За этот период бразилец принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
«Зенит» может заплатить € 12-15 млн за нападающего «Палмейраса» — Андраде

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android