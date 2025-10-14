Скидки
Семшов: команда Боливии — не тот соперник, которого стоит опасаться

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Боливии.

«Жду минимум три гола от нашей сборной. Всё‑таки команда Боливии — не тот соперник, которого стоит опасаться. Уважать надо, как и сборную Ирана, но мы видели иранцев, это однозначно не ровня нашей сборной. Да, возможно, сперва в той встрече что‑то не получалось из‑за слабой сыгранности, однако потом игра шла под нашу диктовку. С боливийцами будет другая ситуация», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Контрольный матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

