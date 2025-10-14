Скидки
В Швеции недовольны результатами сборной и работой Томассона

В Швеции недовольны результатами сборной и работой Томассона
Сборная Швеции уступила в домашнем матче команде Косова в рамках отбора чемпионата мира – 2026 со счётом 0:1. После этого поражения многие специалисты призывают к отставке главного тренера национальной команды Йона Даль Томассона.

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Косово
0:1 Аслани – 32'    

«Это один из крупнейших скандалов в истории шведского футбола. Всем шведам было стыдно, грустно и ужасно наблюдать за этим. Томассона уволят ещё до того, как начнут выходить шведские газеты», — сказал комментатор Петер Мёртведт в эфире канала TV 2.

«Если его не уволят сейчас, то этого не сделают никогда», – заявил бывший футболист сборной Микаэль Лустиг телеканалу SVT.

«Обсуждения вообще нет. Он уже отыграл свой последний матч в сборной Швеции», – приводит слова лучшего бомбардира сборной Швеции Юхана Эльмандера Radiosporten.

После четырёх проведённых игр сборная Швеции с одним набранным очком занимает последнее место в группе В.

