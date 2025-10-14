Ловчев спрогнозировал победителя дерби «Локомотива» с ЦСКА

Чемпион СССР по футболу, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о фаворите предстоящего московского дерби в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» 18 октября.

«Думаю, что «Локомотив» победит в игре с ЦСКА. У них более слаженная игра. У ЦСКА игра больше настроена на то, чтобы отдать мяч и уйти в быстрый прорыв», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» располагается на втором месте. В активе команды Михаила Галактионова 23 очка.