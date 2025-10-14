Ловчев спрогнозировал победителя дерби «Локомотива» с ЦСКА
Поделиться
Чемпион СССР по футболу, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о фаворите предстоящего московского дерби в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» 18 октября.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Думаю, что «Локомотив» победит в игре с ЦСКА. У них более слаженная игра. У ЦСКА игра больше настроена на то, чтобы отдать мяч и уйти в быстрый прорыв», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
По состоянию на сегодняшний день ЦСКА набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» располагается на втором месте. В активе команды Михаила Галактионова 23 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
02:38
-
02:16
-
02:15
-
02:06
-
01:37
-
00:59
-
00:56
-
00:49
-
00:38
-
00:37
-
00:37
-
00:20
-
00:17
-
00:14
-
00:02
- 13 октября 2025
-
23:47
-
23:47
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:26
-
23:19
-
23:13
-
23:11
-
23:06
-
22:57
-
22:55
-
22:51
-
22:50
-
22:35
-
22:34