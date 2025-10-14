Зидан назвал лучшего футболиста всех времён. Это не Месси или Роналду

Бывший главный тренер «Реала», а также известный французский экс-футболист Зинедин Зидан высказался о лучшем футболисте всех времён.

«Если бы пришлось назвать лучшего игрока всех времён, выбрал бы Роналдо из сборной Бразилии. То, что он творил на поле, было невероятно. Говорил сопернику: «Сейчас сделаю финт», — и делал», — приводит слова Зидана издание ESPN.

В течение футбольной карьеры Роналдо выступал за такие клубы, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Больше всего матчей он провёл в составе «Королевского клуба» — 177. В этих играх Роналдо отметился 104 голами. За сборную Бразилии бывший нападающий провёл 99 встреч, где забил 62 гола и сделал 32 ассиста.