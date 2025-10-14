Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан назвал лучшего футболиста всех времён. Это не Месси или Роналду

Зидан назвал лучшего футболиста всех времён. Это не Месси или Роналду
Комментарии

Бывший главный тренер «Реала», а также известный французский экс-футболист Зинедин Зидан высказался о лучшем футболисте всех времён.

«Если бы пришлось назвать лучшего игрока всех времён, выбрал бы Роналдо из сборной Бразилии. То, что он творил на поле, было невероятно. Говорил сопернику: «Сейчас сделаю финт», — и делал», — приводит слова Зидана издание ESPN.

В течение футбольной карьеры Роналдо выступал за такие клубы, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Больше всего матчей он провёл в составе «Королевского клуба» — 177. В этих играх Роналдо отметился 104 голами. За сборную Бразилии бывший нападающий провёл 99 встреч, где забил 62 гола и сделал 32 ассиста.

Материалы по теме
Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android