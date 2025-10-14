Скидки
Мбаппе высказался о тренере «ПСЖ» Луисе Энрике

Мбаппе высказался о тренере «ПСЖ» Луисе Энрике
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике. Под руководством каталонца француз выступал в составе парижского клуба в сезоне-2023/2024.

«Луис Энрике? Я видел его несколько дней назад, когда проходил матч «Лилля» с «ПСЖ». Он очень хороший человек. Кроме того, он отличный или, даже можно сказать, великолепный тренер. У нас с ним сложились очень хорошие отношения, и я желаю ему всего наилучшего в жизни. В качестве тренера я прекрасно провёл время с Луисом», — приводит слова Мбаппе Movistar.

За карьеру в «ПСЖ» Мбаппе принял участие в 308 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 256 голами и 110 результативными передачами. В составе «Реала» нападающий сыграл 69 встреч во всех соревнованиях, где забил 58 голов и сделал семь ассистов.

