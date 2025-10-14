«From Russia with love». Сборная России показала традиционный подарок игрокам Боливии
Сборная России показала, что подарила футболистам национальной команды Болии перед товарищеским матчем.
Боливийским футболистам вручили русскую матрёшку.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«From Russia with love. Подарили сборной Боливии традиционный русский подарок», — написано на официальной странице национальной команды России в телеграм-канале.
Права на видео принадлежат РФС.
Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
Ранее сборная России в Волгограде одержала победу в товарищеском матче с Ираном со счётом 2:1. В ноябре россияне сыграют с Чили и Перу.
