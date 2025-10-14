Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«From Russia with love». Сборная России показала традиционный подарок игрокам Боливии

«From Russia with love». Сборная России показала традиционный подарок игрокам Боливии
Комментарии

Сборная России показала, что подарила футболистам национальной команды Болии перед товарищеским матчем.

Боливийским футболистам вручили русскую матрёшку.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«From Russia with love. Подарили сборной Боливии традиционный русский подарок», — написано на официальной странице национальной команды России в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат РФС.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Ранее сборная России в Волгограде одержала победу в товарищеском матче с Ираном со счётом 2:1. В ноябре россияне сыграют с Чили и Перу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android