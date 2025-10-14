Радимов опубликовал фото с Быстровым с матча СКА в КХЛ
Бывший российский футболист и тренер, а ныне телеэксперт Владислав Радимов опубликовал фото с экс-полузащитником «Зенита» и «Спартака» Владимиром Быстровым с матча Континентальной хоккейной лиги, где встречались санкт-петербургский СКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Напомним, игра проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5) 1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5) 2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)
«Армейцы Невы», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2». Быстров выступал за «Зенит», московский «Спартак», «Анжи», «Тосно» и «Краснодар».
