Смолов выложил фото с «Мастерса» в Шанхае, процитировав лозунг китайского пива

35-летний нападающий Фёдор Смолов поделился фотографиями из Шанхая, где футболист вместе со своей супругой, блогером и моделью, Кариной Смоловой посетил турнир серии «Мастерс» и даже попробовал себя в роли комментатора.

«From China to the world (Из Китая по всему миру — Прим. «Чемпионата»)», — подписал фото Смолов, процитировав лозунг китайского пива. В конце фразы футболист также добавил эмодзи теннисного мяча.

Фото: Телеграм-канал Смолова

Напомним, победителем турнира в Шанхае стал 26-летний теннисист из Монако Валантен Вашеро, который обыграл в финальном матче французского спортсмена Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.