Никитин рассказал, какие проблемы могут возникнуть у сборной России в матче с Боливией

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин высказался о предстоящем матче сборной России с национальной командой Боливии.

«У сборной Боливии нет сильных качеств, за счёт которых она может создать проблемы сборной России. В составе нашей команды невероятно талантливые игроки, готовые сейчас физически и тактически. Единственный компонент, где у нас могут быть проблемы, — это стандартные положения. Потому что у нас команда достаточно невысокая, но игроки сборной Боливии ещё ниже. Я уверен, что игра будет за нами, — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Ранее сборная России в Волгограде одержала победу в товарищеском матче с Ираном со счётом 2:1.