«Не вижу «Спартак» боевой единицей». Ловчев — о выступлении москвичей в этом сезоне

Комментарии

Чемпион СССР по футболу, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру московской команды в текущем сезоне.

«Я не вижу «Спартак» боевой единицей. На каждый матч выходит новый состав. «Спартак» приобрел хороших футболистов, но они не собраны как команда. Я не говорю, что нужно убрать тренера», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 11 туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Следующий матч «Спартак» проведёт дома с «Ростовом» в рамках 12-го тура РПЛ 18 октября, начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.

Комментарии
