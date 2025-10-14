Кержаков: какой у нас основной состав сборной России?

Бывший российский футболист Александр Кержаков

«Что меня заставляет задуматься, это кто же у нас основные игроки сборной России? Какой у нас основной состав сборной России? Вот основные 11 футболистов. Я за два года так и не нашёл ответа.

Мне бы, если честно, хотелось бы понимать, что вот у нас есть стартовый состав. Я понимаю Валерия Георгиевича, которому нужно посмотреть всех футболистов, но мне кажется, что за это время, которое он у руля, он всех уже пересмотрел вдоль и поперек. Всех футболистов знает.

И мне как болельщику, в первую очередь, во вторую очередь, как специалисту, мне бы хотелось понять, кто у нас входит в основу», — сказал Кержаков в телепередаче «Футбол России».

Напомним, следующий матч сборная России проведёт уже сегодня с национальной командой Боливии.