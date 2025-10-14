Тренер сборной Украины высказался о борьбе с Францией за прямую путёвку на ЧМ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию в отборочной группе после победы над Азербайджаном со счётом 2:1 и ничьей Франции с Исландией (2:2).

«Да, ребята выложились по максимуму, но, чтобы на равных бороться с топ-сборными, нам нужен оптимальный состав. Я считаю, что для нас сейчас крайне важно, чтобы восстановились травмированные футболисты – особенно игроки нападения, они играют ключевую роль.

Сейчас выступали другие ребята, они отдали все силы, но нам нужно быть в оптимальном составе, чтобы конкурировать с любой сборной – даже с командой уровня Франции.

Я считаю, что сборная Украины всегда играет на победу. Мы прикладываем максимум усилий. Но и соперник тоже старается, у него свои задачи. В таких матчах, где уровень очень высокий, возможно всё», — приводит слова тренера УАФ.

За два тура до конца отбора Украину и Францию отделяет три очка. Им предстоит также очный матч друг с другом.

