«Мог бы продолжать». Зинедин Зидан раскрыл, почему завершил карьеру в 34 года

Знаменитый бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Франции, а также экс-наставник мадридского клуба Зинедин Зидан объяснил, почему решил уйти из футбола в возрасте 34 лет.

«Когда я принял решение завершить карьеру после матча с «Вильярреалом», это был осознанный шаг. Мне перестали нравиться выезды и пребывание в отелях. Даже играя дома, ты всё равно ехал в отель. Именно поэтому я завершил карьеру в 34. Физически мог бы продолжать ещё два или три года, но все эти поездки и сборы начали утомлять», — приводит слова Зидана La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на данный момент тренер уже длительное время находится без работы. По его словам, он мечтает тренировать сборную своей страны.

