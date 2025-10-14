Куртуа покинет «Реал» в 2027 году. Перес хочет, чтобы его сменил Лунин — El Nacional

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не намерен продлевать действующее соглашение с клубом, сообщает El Nacional.

Контракт бельгийца рассчитан до 2027 года. По информации источника, после его окончания Куртуа может либо завершить профессиональную карьеру, либо подписать последнее крупное соглашение — вероятно, c одним из клубов Саудовской Аравии. Также рассматривается вариант возвращения в «Генк», где он начал свою футбольную карьеру.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает украинца Андрея Лунина в качестве основного кандидата на позицию первого номера после ухода Куртуа. Однако для этого Лунин должен оставаться запасным до завершения контракта бельгийца, и неизвестно, хватит ли у него терпения ждать этого шанса.

Альтернативный вариант для мадридцев — Барт Вербрюгген из «Брайтона». Скаутская служба клуба уже внимательно следит за игрой нидерландского голкипера.

В нынешнем сезоне 26-летний Лунин ещё не выходил на поле в составе «Реала». Тибо Куртуа на данный момент 33 года.

Вратарю «Кайрата» подарили машину после матча с «Реалом»