Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эстония — Молдова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа покинет «Реал» в 2027 году. Перес хочет, чтобы его сменил Лунин — El Nacional

Куртуа покинет «Реал» в 2027 году. Перес хочет, чтобы его сменил Лунин — El Nacional
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не намерен продлевать действующее соглашение с клубом, сообщает El Nacional.

Контракт бельгийца рассчитан до 2027 года. По информации источника, после его окончания Куртуа может либо завершить профессиональную карьеру, либо подписать последнее крупное соглашение — вероятно, c одним из клубов Саудовской Аравии. Также рассматривается вариант возвращения в «Генк», где он начал свою футбольную карьеру.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает украинца Андрея Лунина в качестве основного кандидата на позицию первого номера после ухода Куртуа. Однако для этого Лунин должен оставаться запасным до завершения контракта бельгийца, и неизвестно, хватит ли у него терпения ждать этого шанса.

Альтернативный вариант для мадридцев — Барт Вербрюгген из «Брайтона». Скаутская служба клуба уже внимательно следит за игрой нидерландского голкипера.

В нынешнем сезоне 26-летний Лунин ещё не выходил на поле в составе «Реала». Тибо Куртуа на данный момент 33 года.

Вратарю «Кайрата» подарили машину после матча с «Реалом»

Материалы по теме
Тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о будущем Андрея Лунина в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android