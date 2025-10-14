Скидки
Главная Футбол Новости

В Израиле отреагировали на призыв стран отстранить их от международных турниров

В Израиле отреагировали на призыв стран отстранить их от международных турниров
Накануне отборочного матча к чемпионату мира-2026 против сборной Италии президент Федерации футбола Израиля Моше Заурес прокомментировал призывы отстранить израильские команды от международных соревнований.

«В этих заявлениях много лицемерия. Те, кто требует исключения Израиля, забывают, кто подвергся нападению 7 октября, кто был в плену два года и кто отказывается от всех попыток прекратить войну. Никто так и не объяснил, какую пользу может принести изоляция Израиля. Впрочем, в свете последних событий эта угроза уже утратила актуальность

Мы стараемся оторвать футбол от той реальности, в которой находимся, но это почти невозможно. Иногда это добавляет нам сил, а иногда – наоборот. Представьте себе подготовку к матчу, когда ты вдали от дома и получаешь известия об атаках или тревогах в Израиле. Это трудно объяснить тем, кто сам не сталкивался с подобным.

Атмосфера в Удине? В прошлом году всё прошло хорошо. Да, была небольшая группа людей, которая освистала наш гимн, но большинство болельщиков встретили его аплодисментами – это было трогательно. Даже если кто-то снова будет настроен против нас, мы будем готовы играть.

Остаётся ли футбол платформой для диалога и мира? Я постоянно подчёркиваю это, но другая сторона всегда отказывается разговаривать. Палестинская федерация и её глава, поддержавший и прославивший события 7 октября, призывают к нашему отстранению – это позорно. Люди забывают о фактах. Несмотря на это, футбол должен снова стать пространством для восстановления, сотрудничества и взаимопонимания между людьми», – приводит слова Зауреса Corriere dellf Sera.

Матч Италия — Израиль начнётся сегодня, в 21:45 мск.

Стычка между фанатами сборных Франции и Израиля

