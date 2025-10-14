Скидки
Стал известен возможный новый клуб Салаха, куда «Ливерпуль» готов продать его зимой

Турецкий «Галатасарай» заинтересовался нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и рассматривает вариант с его трансфером уже этой зимой, сообщает Nefes.

По информации источника, стамбульский клуб планирует предпринять попытку подписания 33-летнего египтянина в зимнее трансферное окно. В то же время «Ливерпуль», несмотря на действующий контракт Салаха до конца следующего сезона, якобы готов рассмотреть его продажу.

Отмечается, что в клубе считают – время Салаха в команде постепенно подходит к завершению, и готовы выслушать предложения, чтобы выручить за звезду максимальную сумму, пока это ещё возможно.

Интересно, что сам Салах был впечатлён атмосферой на одном из матчей против «Галатасарая» в Лиге чемпионов. Сообщается, что он даже поинтересовался у Илкая Гюндогана, действительно ли такая энергетика на трибунах бывает на каждом домашнем матче турецкой команды.

В текущем сезоне у Мохамеда три гола и три ассиста в девяти матчах за клуб во всех турнирах.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной

