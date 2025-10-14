Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эстония — Молдова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси вернулся в сборную Аргентины и может принять участие в завтрашней товарищеской игре

Месси вернулся в сборную Аргентины и может принять участие в завтрашней товарищеской игре
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Лионель Месси вновь присоединился к тренировочному процессу в расположении сборной Аргентины, сообщает официальный аккаунт команды в Х.

38-летний капитан национальной команды был вызван на октябрьские матчи против Венесуэлы и Пуэрто-Рико, однако в первом поединке — который состоялся в Майами и завершился минимальной победой Аргентины 1:0 — участия не принял. Как объяснил главный тренер Лионель Скалони, решение не включать Месси в заявку было связано с текущими обстоятельствами.

В официальном заявлении аргентинской федерации подчёркивается, что возвращение Месси к тренировкам позволит штабу «проработать ключевые моменты» и качественно подготовиться ко второму товарищескому матчу.

Ожидается, что Месси примет участие в игре против Пуэрто-Рико, которая пройдёт в ночь с 14 на 15 октября.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

Материалы по теме
38-летний Лионель Месси единолично возглавил список лучших бомбардиров МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android