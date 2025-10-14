Месси вернулся в сборную Аргентины и может принять участие в завтрашней товарищеской игре

Нападающий Лионель Месси вновь присоединился к тренировочному процессу в расположении сборной Аргентины, сообщает официальный аккаунт команды в Х.

38-летний капитан национальной команды был вызван на октябрьские матчи против Венесуэлы и Пуэрто-Рико, однако в первом поединке — который состоялся в Майами и завершился минимальной победой Аргентины 1:0 — участия не принял. Как объяснил главный тренер Лионель Скалони, решение не включать Месси в заявку было связано с текущими обстоятельствами.

В официальном заявлении аргентинской федерации подчёркивается, что возвращение Месси к тренировкам позволит штабу «проработать ключевые моменты» и качественно подготовиться ко второму товарищескому матчу.

Ожидается, что Месси примет участие в игре против Пуэрто-Рико, которая пройдёт в ночь с 14 на 15 октября.

