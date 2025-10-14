Скидки
Мирча Луческу заявил, что подаст в отставку, если напрямую не выведет Румынию на ЧМ

Мирча Луческу заявил, что подаст в отставку, если напрямую не выведет Румынию на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Румынии 80-летний Мирча Луческу заявил, что уйдёт в отставку, если его команда не сумеет напрямую пробиться на чемпионат мира-2026. Об этом он сказал сразу после эмоциональной победы над Австрией (1:0) в Бухаресте.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
1 : 0
Австрия
1:0 Гицэ – 90+5'    

«Победа важна лишь тогда, когда ведёт к следующей победе. Если нет — она теряет смысл. Я уже обещал: если мы не выйдем напрямую на чемпионат, уступлю место другому перед стыками. А пока моя задача — строить команду, способную сыграть в плей-офф», — сказал румын на пресс-конференции после матча.

Любопытный момент произошёл уже после пресс-конференции — журналисты заметили, что тренер выглядел растерянным. Когда пресс-офицер сборной пригласил его в раздевалку, Луческу с удивлением спросил: «А где раздевалка?».

После победы над Австрией Румыния сохранила математические шансы на прямой выход на ЧМ-2026, однако они остаются крайне низкими. Для путёвки на турнир команде понадобится идеальный результат и серия удачных исходов в параллельных матчах.

На данный момент лидер группы — Австрия (15 очков). На второй строчке — Босния и Герцеговина (13 очков). Румыния с десятью очками идёт третьей.

Суркис: если с Луческу не получится, надо будет поменять всех

