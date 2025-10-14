Гол и передача Манфреда Угальде помогли Коста-Рике разгромить Никарагуа в отборе ЧМ-2026

В ночь с 13 на 14 октября мск на поле Национального стадиона в столице Коста-Рики Сан-Хосе завершился матч квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 между сборными Коста-Рики и Никарагуа. Хозяева поля выиграли встречу с крупным счётом 4:1.

В составе костариканцев забитым мячом и результативной передачей отметился нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде.

На 12-й минуте игры с передачи Угальде счёт открыл форвард хозяев поля Алонсо Мартинес. На 26-й минуте никарагуанский полузащитник Хуниор Артега забил ответный гол. На 28-й минуте Мартинес оформил дубль и вывел Коста-Рику вперёд. На 50-й минуте отличился Угальде, а на 90+4-й минуте защитник Франсиско Кальво установил окончательный счёт.

В группе C отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 сборная Коста-Рики занимает второе место, набрав шесть очков в четырёх матчах, лидирует с восемью очками национальная команда Гондураса. Третье место с пятью очками в четырёх матчах занимает Гаити, замыкает таблицу квартета набравшая одно очко сборная Никарагуа.