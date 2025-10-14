Экс-тренер «Спартака» Слишкович: Станкович — как Гаттузо. Тоже всё время прыгает

Бывший тренер и бывший и.о. главного тренера московского «Спартака» босниец Владимир Слишкович высказался о поведении нынешнего главного тренера красно-белых серба Деяна Станковича.

«Я могу понять эмоциональность Станковича. Есть разные люди с совершенно противоположными характерами. Каждый по-разному показывает свои эмоции: кто-то может себя контролировать, кто-то — не успевает совладать. Это стиль Станковича, но я уверен, что он сам не хочет каждый раз получать жёлтые или красные карточки.

Такие эмоции главного тренера могут как пойти на пользу команде, так и навредить ей. Но я думаю, что любой клуб анализирует тренера перед приглашением и знает, как он ведёт себя на скамейке — орёт он или спокоен. Станкович — как Дженнаро Гаттузо. Он точно так же всё время прыгает на бровке. И команда, в которую он пойдёт работать, не может ждать, чтобы он сидел и молчал.

Конечно, отсутствие Станковича на скамейке — это нехорошо. Команда всегда хочет, чтобы тренер был рядом, а его отсутствие точно не помогает. Особенно во время перерыва в матче — там главный тренер, его слова и эмоции очень нужны. Да, есть ассистент, но это совершенно разные вещи. Уверен, Станкович тоже хотел бы всегда быть рядом с командой «Спартака», и, конечно, нынешняя ситуация далека от идеала», — рассказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович до 19 октября дисквалифицирован во всех внутрироссийских турнирах за оскорбление рефери в матче группового этапа Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2) 18 сентября.

Видео: Кержаков рассказал о том, как пил вино с тренерами после игр