Александр Григорян объяснил, почему сборная России уверенно обыграет Боливию

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Боливия, который пройдёт 14 октября на московском стадионе «ВТБ Арена».

«Сборная Боливии — это прежде всего сильный характер. С точки зрения исполнительского мастерства боливийцы — очень скромная команда. Футбол у них простой. Быстрые атаки, компактная эшелонированная оборона, всё максимально упрощено. Тем не менее это качественный спарринг‑партнёр, с которым не будет легко. Думаю, что матч пройдёт с большим территориальным преимуществом сборной России и завершится уверенной победой россиян. Скажем, 3:1 в пользу сборной России», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеский матч между национальными командами России и Боливии начнётся в 20:00 мск. Ранее, 10 октября, подопечные главного тренера Валерия Карпина переиграли в Волгограде сборную Ирана со счётом 2:1.

Видео: Крупнейшая победа сборной России по футболу