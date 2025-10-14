«Странная работа». Слишкович рассказал, чем занимается после ухода из «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович ответил на вопрос о своей текущей деятельности после ухода из уральского клуба.

«Сейчас мне нужно просто чуть-чуть отдохнуть, чем я и занимаюсь. Работа была очень интенсивной. Всегда есть усталость. Я устал больше эмоционально, чем физически. Думаю, что это нормально, — так происходит всегда. Наша работа такова, что никогда не знаешь, что может случиться. Можно снова пойти работать через месяц, полгода, а можно и только через год. Странная работа. Так что сейчас не смогу точно сказать, сколько времени на отдых мне потребуется», — рассказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

5 октября 2025 года после домашнего поражения от «Ростова» (0:1) в матче 11-го тура Мир РПЛ официальный телеграм-канал «Оренбурга» объявил об уходе из клуба главного тренера Владимира Слишковича. После 11 сыгранных матчей РПЛ в активе «газовиков» одна победа и семь набранных очков, команда занимает в турнирной таблице 14-е место — в зоне стыковых матчей. Поражение от «Ростова» стало для южноуральцев четвёртым подряд в чемпионате, при этом в Фонбет Кубке России «Оренбург» обеспечил себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ).

Видео: «Оренбург» отправил футболку в космос в честь Дня космонавтики