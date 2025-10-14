Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Отметивший 99-летие Никита Симонян прокомментировал присвоение ему звания Героя Труда

Экс-футболист сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян отреагировал на получение статуса Героя Труда. В воскресенье, 12 октября, бывшему нападающему исполнилось 99 лет. Награда была присвоена Симоняну за вклад в развитие отечественного футбола.

«Благодарю за поздравления! Новость о присвоении звания Героя Труда стала довольно неожиданной. Конечно, я рад и благодарен. Пока только узнал об указе президента — когда и где будет церемония награждения, объявят, видимо, позже. В футболе лишь Николай Петрович Старостин и Лев Иванович Яшин удостаивались этой чести. Было много звонков со всей страны, не только из России. Поздравляют и с днём рождения, и с наградой. Особенно тронул звонок друзей из Абхазии, где прошло моё детство. Люди рады, это очень приятно», — приводит слова Симоняна ТАСС.

Никита Симонян в своей карьере выступал за «Динамо» из Сухума, московские «Крылья Советов» и столичный «Спартак», где и завершил карьеру в 1959 году после 11 лет в клубе. На счету Симоняна 19 матчей в составе сборной СССР, в которых он записал на свой счёт 10 мячей, включая гол Англии (2:2) на чемпионате мира — 1958.

