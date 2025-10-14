Слишкович рассказал, как на «Оренбург» повлияло возвращение в РПЛ вместо «Торпедо»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о реакции команды на повышение в классе после дисквалификации «Торпедо». Подопечные боснийца заняли 15-е место в Мир Российской Премьер-Лиге — 2024/2025 и вылетели в Лигу Pari, но были возвращены после обвинений «Торпедо» в попытке подкупа судей.

«Не могу сказать, что это нам помешало, но, конечно, было очень неожиданно. Весь клуб готовился к сезону в Первой лиге, а произошло всё это. Конечно, это позитивный момент, и я бы не искал здесь какое-то плохое влияние случившегося на команду. Странный случай, такое нечасто встретишь.

Возможно, если бы мы в «Оренбурге» заранее знали, что сразу же вернёмся в РПЛ, принимали бы какие-то соответствующие решения. Но, боже мой, это жизнь, это футбол! Такое случается. И я не могу сказать, что эта ситуация принесла нам много проблем», — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.