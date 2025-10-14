Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 14 октября

Сегодня, 14 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 14 октября (время московское):

19:00. Эстония — Молдавия;

21:45. Андорра — Сербия;

21:45. Испания — Болгария;

21:45. Турция — Грузия;

21:45. Италия — Израиль;

21:45. Латвия — Англия;

21:45. Португалия — Венгрия;

21:45. Ирландия — Армения.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).