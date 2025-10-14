Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 14 октября

Комментарии

Сегодня, 14 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 14 октября (время московское):

  • 19:00. Эстония — Молдавия;
  • 21:45. Андорра — Сербия;
  • 21:45. Испания — Болгария;
  • 21:45. Турция — Грузия;
  • 21:45. Италия — Израиль;
  • 21:45. Латвия — Англия;
  • 21:45. Португалия — Венгрия;
  • 21:45. Ирландия — Армения.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
