Зидан рассказал, кого бы предпочёл снова тренировать — Криштиану Роналду или Луку Модрича

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, кого бы предпочёл тренировать снова — нападающего Криштиану Роналду или полузащитника Луку Модрича. Хорват и португалец выступали под руководством Зидана в «Реале».

«Обоих. Не могу ответить на этот вопрос, потому что они оба мне нравятся. Как и Бензема с Кроосом. У меня были некоторые игроки, уф… Невероятные футболисты! Нужно было видеть их на тренировках. Соперники не видели мяча, когда эти парни были на футбольном поле. Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Родриго… Они никогда не теряли мяч. Это невероятно», — приводит слова Зидана MadridXtra.

Напомним, на данный момент тренер уже длительное время находится без работы. По его словам, он мечтает тренировать сборную своей страны.