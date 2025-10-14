Экс-тренер «Оренбурга» Слишкович оценил период своей работы в клубе

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о своей работе в клубе. Босниец покинул команду после поражения от «Ростова» (0:1) в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команда занимает 14-е место в таблице с семью очками.

«Надо разделить этот период на две части: когда назначили меня и когда пришло новое руководство. Перед тем как возглавить «Оренбург», я уже много знал о команде: смотрел матчи по телевизору, сформировал мнение и своё видение. Но когда пришёл, увидел, сколько проблем там есть. Не сказать, что я был в шоке, но понял: здесь не будет так, как я себе представлял, и того, на что я надеялся. Увидел организационные проблемы, происходящее внутри команды — было очень много моментов, касающихся не только футбольного поля. Многие вещи в «Оренбурге» необходимо было привести в порядок. И мне повезло, когда пришли Кирилл Сергеевич Волженкин и Исмаил Ибрагимов (президент и спортивный директор «Оренбурга». — Прим. «Чемпионата»). Они тоже очень быстро увидели все существующие проблемы, и мы вместе постарались их решить. Мы сделали много вещей, не очень заметных, но полезных для будущего клуба.

Во второй части прошлого сезона мы неплохо выглядели. К сожалению, у «Оренбурга» не было возможности никого купить — пришли лишь Савельев и Татаев. Они приехали из Первой лиги, но очень помогли, однако этого не было достаточно для сохранения прописки в РПЛ. Пришёл конец сезона, и случилось то, к чему мы не готовились. Знали бы заранее… Но у той команды, которую сейчас имеет «Оренбург», есть достаточно качеств для того, чтобы остаться в Премьер-Лиге. Битва за эту возможность будет идти на протяжении всего сезона между, как мне кажется, шестью командами. И решить исход могут совсем незначительные вещи. Но я считаю, что в «Оренбурге» собрана неплохая команда. Особенно если учесть все трудности, которые испытал клуб.

Теперь «Оренбург» решил пойти другим путём. Я это понимаю и принимаю, а также желаю удачи клубу, команде и новому главному тренеру», — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.