Аленичев заявил, что «Спартаку» не стоить менять Деяна Станковича на Владимира Ивича

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев полагает, что руководству красно-белых не стоит спешить в вопросе будущего главного тренера команды Деяна Станковича. По мнению Аленичева, менять серба на известного по работе в «Краснодаре» Владимира Ивича нет смысла, так как экс-тренер «быков» не подходит «Спартаку» стилистически.

«Слухи про Ивича в «Спартаке» вместо Станковича? Я думаю, что это не совсем правильное решение. Именно сейчас. Если это произойдет в зимнюю паузу, то тогда может быть… Но опять-таки, я думаю, сейчас никаких кардинальных изменений не должно быть. Подходит ли Ивич «Спартаку» стилистически? Учитывая, то как он работал в «Краснодаре» (улыбается)… Я так понимаю, что Сергею Николаевичу Галицкому не нравилась философия игры Ивича. Если «Спартак» всё-таки по этому пути пойдёт, если им нравится его философия, может, они и хотят его пригласить, но я считаю, что это тренер не для «Спартака» при всём уважении к нему», — приводит слова Аленичева Metaratings.

После 11 туров РПЛ сезона-2025/2026 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА (24).